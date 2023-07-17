Автомобильный портал Motorpage
17 июл 2023

Первый электрический пикап Tesla вышел с конвейера

Первый электрический пикап Tesla вышел с конвейера
Автор фото: фирма-производитель

На заводе Tesla в Техасе были выпущены первые экземпляры серийной модели электрического пикапа Cybertruck, который показали еще в 2019 году

Электрический Tesla Cybertruck будет выпущен в трех модификациях - с одним мотором с запасом хода 400 км, с двумя моторами с запасом хода 480 км и с тремя моторами с запасом хода 800 км. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет примерно 2,9 с. Максимальная скорость пикапа зависит от версии (177 км/ч, 193 км/ч и 209 км/ч соответственно).

Такая задержка в производстве произошла из-за пандемии. Полномасштабная сборка начнется в конце этого года, а на первом этапе планируется выпустить 2000 автомобилей. За базовую версию Cybertruck компания попросит 39 000 долларов (3 500 000 рублей), а за флагманскую комплектацию - 69 000 долларов (6 200 000 рублей). 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Американские блогеры сделали Tesla дальнобойнее

23 июня 2023
Tesla Roadster Concept (2017)

Выпуск Tesla Roadster опять переносится

19 мая 2023

Tesla Cybertruck не годится для бездорожья

11 мая 2023
Tesla Model Y

У Tesla Model Y появилась доступная версия

11 апреля 2023

Tesla следит за своими клиентами

07 апреля 2023

Илон Маск занялся пивоварением

31 марта 2023

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок» Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься!
Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола»
Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 7 9