Первый электрический пикап Tesla вышел с конвейера

На заводе Tesla в Техасе были выпущены первые экземпляры серийной модели электрического пикапа Cybertruck, который показали еще в 2019 году

Электрический Tesla Cybertruck будет выпущен в трех модификациях - с одним мотором с запасом хода 400 км, с двумя моторами с запасом хода 480 км и с тремя моторами с запасом хода 800 км. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет примерно 2,9 с. Максимальная скорость пикапа зависит от версии (177 км/ч, 193 км/ч и 209 км/ч соответственно).

Такая задержка в производстве произошла из-за пандемии. Полномасштабная сборка начнется в конце этого года, а на первом этапе планируется выпустить 2000 автомобилей. За базовую версию Cybertruck компания попросит 39 000 долларов (3 500 000 рублей), а за флагманскую комплектацию - 69 000 долларов (6 200 000 рублей).