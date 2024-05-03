Первый Tesla Cybertruck в России заметили на московских улицах

Электрический пикап Tesla Cybertruck сперва сфотографировали в центре столицы на Патриарших прудах, а позже и на Цветном бульваре. Предполагается, что это первый экземпляр Cybertruck, который привезли в Россию

Дебют модели состоялся 1 декабря 2023 года, при этом прием заказов на автомобиль был открыт с середины лета и к презентации компания получила почти 2 000 000 предзаказов. Не удивительно, что некоторые заказавшие автомобиль были из России.

Напомним, что стандартная версия электрического пикапа оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 600 л.с. Заявленный запас хода - 547 км. Флагманское исполнение под названием Cyberbeast комплектуется тремя электромоторами суммарной отдачей в 845 л.с. Емкость аккумулятора та же, но запас хода ниже - 515 км. Автомобиль в топовой версии может разгоняться до “сотни” за 2,6 с.