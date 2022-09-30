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30 сен 2022

Пикап Tesla Cybertruck сможет плавать

Пикап Tesla Cybertruck сможет плавать
Автор фото: фирма-производитель

Эту «фишку» компания Tesla анонсировала уже давно, но подробности о ней стали известны лишь сейчас

Итак, Илон Маск действительно официально заявил, что его пикап сможет передвигаться по воде, то есть у него будет достаточная герметичность. К сожалению, никаких подробностей глава Tesla не привел, лишь сказал, что главное условие успешного плавания – отсутствие волн.  Главный вопрос остается нераскрытым – за счет чего машина будет приводится в движение на воде – винтом, водометами?

К слову, представленный ещё в 2019 году прототип Cybertruck так до сих пор и не встал на конвейер. Сроки запуска модели неоднократно переносились: Маск объяснял это множеством изменений в экономической ситуации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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