Пикап Tesla Cybertruck сможет плавать

Эту «фишку» компания Tesla анонсировала уже давно, но подробности о ней стали известны лишь сейчас

Итак, Илон Маск действительно официально заявил, что его пикап сможет передвигаться по воде, то есть у него будет достаточная герметичность. К сожалению, никаких подробностей глава Tesla не привел, лишь сказал, что главное условие успешного плавания – отсутствие волн. Главный вопрос остается нераскрытым – за счет чего машина будет приводится в движение на воде – винтом, водометами?

К слову, представленный ещё в 2019 году прототип Cybertruck так до сих пор и не встал на конвейер. Сроки запуска модели неоднократно переносились: Маск объяснял это множеством изменений в экономической ситуации.