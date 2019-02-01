Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2019

Пикап Tesla покажут уже летом

Пикап Tesla покажут уже летом

Крайне неоднозначная ситуация происходит с пикапами Tesla. То компания хочет его презентовать буквально на днях, то, наоборот, сдвигает сроки чуть ли не на год вперед. Вот и сейчас стало известно, что Tesla cобирается показать свой пикап уже  этим летом. Посмотрим, насколько серьезны эти намерения

Инсайдеры говорят о том, что полностью электрический пикап Tesla Truck может быть представлен уже летом этого года. Сам генеральный директор Tesla Илон Маск несколько раз писал в своем Twitter, что этот автомобиль его волнует больше всего. Так что твиттерные тезисы господина Маска можно назвать некоторым косвенным подтверждением скорого выхода пикапа.

В принципе, у  компании есть большой резон показать автомобиль именно сейчас, учитывая тот факт, что на рынке уже стали появляться конкуренты, например, электрические пикапы и внедорожники от Rivian. Кстати, американские гиганты в лице Ford и General Motors также стали задумываться об электрификации своих пикапов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Speedme, iXBT

Комментарии к новости

Последние новости

...

Бах - гроза угонщиков

29 января 2019
Tesla

Полиция электрифицируется

28 января 2019
Tesla Model 3

Tesla подарит автомобиль тому, кто взломает Model 3

17 января 2019

Не верь, не бойся, разливай!

15 января 2019
Tesla Model X

Tesla заковали в броню

17 декабря 2018
Tesla

Пикап Tesla появится в следующем году

13 декабря 2018

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - приятное с полезным: что можно погрузить в новый audi q3 2019 Тест драйв
01 февраля 2019

Audi Q3
"Приятное с полезным: что можно погрузить в новый AUDI Q3?"
Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам
Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"
Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала
Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"

Написано новостей:

2 2 6 9 2