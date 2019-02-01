Пикап Tesla покажут уже летом

Крайне неоднозначная ситуация происходит с пикапами Tesla. То компания хочет его презентовать буквально на днях, то, наоборот, сдвигает сроки чуть ли не на год вперед. Вот и сейчас стало известно, что Tesla cобирается показать свой пикап уже этим летом. Посмотрим, насколько серьезны эти намерения

Инсайдеры говорят о том, что полностью электрический пикап Tesla Truck может быть представлен уже летом этого года. Сам генеральный директор Tesla Илон Маск несколько раз писал в своем Twitter, что этот автомобиль его волнует больше всего. Так что твиттерные тезисы господина Маска можно назвать некоторым косвенным подтверждением скорого выхода пикапа.

В принципе, у компании есть большой резон показать автомобиль именно сейчас, учитывая тот факт, что на рынке уже стали появляться конкуренты, например, электрические пикапы и внедорожники от Rivian. Кстати, американские гиганты в лице Ford и General Motors также стали задумываться об электрификации своих пикапов.