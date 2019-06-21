Пикап Tesla представлен в Австралии

Мы должны предупредить - это не серийный автомобиль, просто одному блогеру, вернее блогерше, очень захотелось сделать свой собственный Tesla-пикап

За основу пикапа был взят серийный седан Tesla Model 3. Любопытно, но по словам отважной Симоны Йетч, самый доступный электромобиль Tesla был выбран не только ввиду его относительной дешевизны, но и из-за особенностей конструкции. Как заявила блогерша, работать с силовым каркасом Model 3 проще, чем с остовом Model S или Model X.

Для проекта Truckla - да, в качестве названия использовали конструкцию из слов Tesla и Truck - рассматривалось несколько вариантов дизайна. В конечном итоге шведка решила создать пикап в стиле некоторых классических масл-каров, в том числе Chevrolet El Camino. Фактически мы видим своеобразную электрическую интерпретацию легендарных Ютов.