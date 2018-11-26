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26 ноя 2018

Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США

Покупатели Tesla лишатся льгот от правительства США

Американская компания предупредила покупателей о том, что в скором будущем размер налогового вычета для владельцев электромобилей снизится, а затем и вовсе исчезнет

В США действуют правила, согласно которым, покупатели электромобилей могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 7500 долларов при условии, что компания-производитель реализует менее 200000 автомобилей в месяц. Согласно отчетам, в октябре, дилеры марки превысили этот показатель, и теперь налоговый вычет будет уменьшен.

В официальном заявлении компания сообщила, что налоговый вычет в размере 7500 долларов смогут получить покупатели, чьи автомобили будут отгружены до конца этого года. Тем, кому электромобили адресованы в первой половине следующего года, смогут «списать» 3750 долларов налогов. Во второй половине 2019 года налоговый вычет станет еще меньше и составит уже всего 1875 долларов. Все покупатели электромобилей Tesla, которые совершат покупку после начала 2020 года, и вовсе лишатся права на налоговый вычет.

Кажется, факт сокращения льгот совершенно не пугает компанию, наоборот компания недавно вывела на рынок самый бюджетный вариант Model 3, а также готовит к производству компактный кроссовер Model Y, электрический седельный тягач Semi и родстер, который по скоростным характеристикам, как обещают, будет выступать на уровне лучших гипперкаров.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Regnum

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