Правильные инвестиции

«Роснано» станет акционером Tesla. Звучит странно, однако, это может произойти в самом деле, правда, необходимо соблюсти одно маленькое но очень важное условие

Этим условием является завершение сделки между Tesla и компанией Maxwell, которая занимается производством аккумуляторов для электромобилей. Представители обеих компаний уже объявили о соглашении по слиянию. Стороны намереваются закрыть сделку уже во втором квартале нынешнего года. В Tesla надеются, что покупка компании ускорит разработку и производство батарей для электромобилей собственного производства.

Логичный вопрос, а причем здесь «Роснано»? Дело в том, что российской компании принадлежит пусть и небольшая, но все же часть акций компании Maxwell. Акции были приобретены в 2017 году, размер портфеля составил всего 0,2% от общего капитала. На момент объявления о слиянии Maxwell с Теслой пакет акций первой, принадлежащий российской компании, составляет примерно 7 тыс. акций. Эти ценные бумаги «Роснано» планировала реализовать на открытом рынке, но не исключает возможности обмена их на акции Tesla.