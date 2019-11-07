Презентация пикапа Tesla: названа дата

Первый электрический пикап компании Tesla Motors представят 21 ноября. Премьера состоится в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного предприятия компании SpaceХ

Собственно о дате презентации Илон Маск написал в своем Twitter и этому можно верить, так как всем известно, что самую важную информацию основатель Tesla предпочитает публиковать именно там. К слову, помимо даты презентации, Маск раскрыл и несколько подробностей о самой новинке.

Так стало известно, что большой пикап оборудуют двойной кабиной, где смогут поместиться до шести человек. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 километров. Базовая версия машины получит два электрических агрегата с неким «сумасшедшим крутящим моментом», как выразился Маск. Новинку также оснастят полным приводом и адаптивной пневматической подвеской. Что касается дизайна, то, по словам Маска, это будет футуристическая машина из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».