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16 июл 2019

Рабочие Tesla признались в использовании изоленты при сборке машин

Рабочие Tesla признались в использовании изоленты при сборке машин
Автор фото: фирма-производитель

Работники завода Tesla в калифорнийском Фримонте пожаловались на плохие условия труда и рассказали, что ради увеличения объёмов производ­ства приходится регулярно нарушать технологи­ческие регламенты, например, крепить некоторые компоненты изолентой.

В подтверждение своих слов рабочие прислали фото­графии с рабочих мест. На них видны треснувшие пластико­вые элементы электрокара Tesla Model 3, заклеенные изолентой.Также рабочие пожаловались на тяжёлые условия труда. На конвейере, собранном в огромной палатке, в течение дня случаются большие перепады температуры. 

В свою очередь, в самой Tesla все обвинения отрицают, заявив, что рассказы работников вводят общественность в заблужде­ние и не отражают реальное положение дел.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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