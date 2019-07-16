Рабочие Tesla признались в использовании изоленты при сборке машин

Работники завода Tesla в калифорнийском Фримонте пожаловались на плохие условия труда и рассказали, что ради увеличения объёмов производства приходится регулярно нарушать технологические регламенты, например, крепить некоторые компоненты изолентой.
В подтверждение своих слов рабочие прислали фотографии с рабочих мест. На них видны треснувшие пластиковые элементы электрокара Tesla Model 3, заклеенные изолентой.Также рабочие пожаловались на тяжёлые условия труда. На конвейере, собранном в огромной палатке, в течение дня случаются большие перепады температуры.
В свою очередь, в самой Tesla все обвинения отрицают, заявив, что рассказы работников вводят общественность в заблуждение и не отражают реальное положение дел.