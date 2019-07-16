Рабочие Tesla признались в использовании изоленты при сборке машин

Работники завода Tesla в калифорнийском Фримонте пожаловались на плохие условия труда и рассказали, что ради увеличения объёмов производ­ства приходится регулярно нарушать технологи­ческие регламенты, например, крепить некоторые компоненты изолентой.

В подтверждение своих слов рабочие прислали фото­графии с рабочих мест. На них видны треснувшие пластико­вые элементы электрокара Tesla Model 3, заклеенные изолентой.Также рабочие пожаловались на тяжёлые условия труда. На конвейере, собранном в огромной палатке, в течение дня случаются большие перепады температуры.

В свою очередь, в самой Tesla все обвинения отрицают, заявив, что рассказы работников вводят общественность в заблужде­ние и не отражают реальное положение дел.