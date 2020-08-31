Россия атакует "Теслу"

В США ФБР арестовало 27-летнего гражданина России Егора Игоревича Крючкова — его обвиняют в попытке хакерской атаки на завод Tesla

Американское издание ZD Net сообщает, что несколько месяцев назад Крючков через Whatsapp вышел на одного из сотрудников Tesla, с которым познакомился в 2016 году. Россиянин сообщил знакомому, что скоро приедет в отпуск в США и хотел бы пересечься в городе Рино. В ходе нескольких встреч Крючков рассказал сотруднику Tesla, что работает в составе хакерской группы из России, и предложил тому установить специально созданное вредоносное программное обеспечение во внутреннюю сеть компании. Троян, на создание которого хакеры потратили $250 000, должен был извлекать данные из сети Tesla и загружать их на удаленный сервер. Замысел состоял в том, чтобы украсть конфиденциальные файлы, а затем пригрозить опубликовать их, если Tesla не заплатит огромный выкуп.

Сотрудник компании, с которым общался россиянин, сразу после первой встречи уведомил руководство Tesla и Федеральное бюро расследований о полученном от Крючкова предложении. Последующие их встречи записаны и задокументированы. Из переговоров следует, что россиянин готов был заплатить специалисту Tesla за незаконные услуги до $1 млн. Хакерская атака планировалась на осень 2020 года