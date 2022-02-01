Система автопилотирования Tesla игнорирует знаки остановки

Tesla объявляет об новой отзывной кампании. В этот раз «перепрошивке» будут подвергнуты более 50 тысяч электромобилей разных моделей

Причина – некорректная работа системы автономного управления Full Self-Driving (FSD): в режиме «автопилота» машина игнорирует знаки остановки на перекрёстках и продолжает движение.

Под отзывную кампанию попадаютседаны Tesla Model S и кроссоверы Model X 2016-2022 годов выпуска, Model 3 и Model Y 2017-2022 годов, то есть, весь модельный ряд независимого бренда.

В Tesla корреспондентам Reuters сообщили, что они в курсе проблемы и что, по их сведениям, эта программная недоработка пока не привела к серьёзным ДТП. Новая бета-версия программы FSD уже готовится к распространению.