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1 фев 2022

Система автопилотирования Tesla игнорирует знаки остановки

Система автопилотирования Tesla игнорирует знаки остановки

Tesla объявляет об новой отзывной кампании. В этот раз «перепрошивке» будут подвергнуты более 50 тысяч электромобилей разных моделей

Причина – некорректная работа системы автономного управления Full Self-Driving (FSD): в режиме «автопилота» машина игнорирует знаки остановки на перекрёстках и продолжает движение.

Под отзывную кампанию попадаютседаны Tesla Model S и кроссоверы Model X 2016-2022 годов выпуска, Model 3 и Model Y 2017-2022 годов, то есть, весь модельный ряд независимого бренда.

В Tesla корреспондентам Reuters сообщили, что они в курсе проблемы и что, по их сведениям, эта программная недоработка пока не привела к серьёзным ДТП. Новая бета-версия программы FSD уже готовится к распространению. 

При написании новости использовалась информация:
Reuters

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