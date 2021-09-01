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1 сен 2021

Tesla Cybertruck возвели из фанеры

Tesla Cybertruck возвели из фанеры

У компании Tesla по всему миру есть свои фанклубы. Разумеется, в  США, на родине марки, он является самым большим. Разумеется, фанаты всегда ждут новых моделей, но иногда их ожидания затягиваются – что делать?

Сейчас это происходит с моделью Tesla Cybertruck – ее премьера задерживается на год.  У некоего Си Джей Кромвеля из Аризоны кончилось терпения, и он решил построить Cybertruck самостоятельно.  Взяв за основу свой собственный кроссовер – Acura MDX, он снял с него практически все кузовные панели и прикрепил новые, которые сколотил из фанеры, которая стояла на заднем дворе про запас для строительства мебели.

Удалось ли добиться сходства? Отчасти, машина  конечно похожа на пикап, но пропорции совершенно не соблюдаются!  Ну и об электричестве и речи не идет – под фанерным кузовом, повторимся, скрывается обычный бензиновый автомобиль.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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