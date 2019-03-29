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29 мар 2019

Tesla добавила своим электрокарам режим сторожа

Tesla добавила своим электрокарам режим сторожа
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla Motors начала комплектовать свои электрокары Model S и Model X специальным режимом Sentry Mode. Новая программа призвана защитить автомобили от угона

Система имеет две различных стадии работы. Первая — Alert — активизирует внешние камеры, которые начинают вести запись в случае, если сенсоры обнаружат подозрительное движение вокруг автомобиля. В то же время в салоне на центральном дисплее появится специальное сообщение, предупреждающее о том, что камеры ведут фиксацию.

Если преступник попытается проникнуть в автомобиль, например, разобьет окно, то включится режим Alarm. Система повысит яркость экрана, а аудиосистема начнет проигрывать музыку на полной громкости. Ранее сообщалось, что Sentry Mode будет воспроизводить сочинения «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха во время попытки угона. При этом произведение иногда будет воспроизводиться в обработке в стиле "металл".

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При написании новости использовалась информация:
РБК, ВестиРоссии

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