Компания Tesla готова заменить Cybertruck «обычным» пикапом в том случае, если модель провалится на рынке или не пройдет сертификацию в некоторых странах. Об этом заявил глава марки Илон Маск

В нынешнем виде Cybertruck могут не выпустить на дороги – по крайней мере, в Европе. Кузов пикапа сварен из жестких стальных пластин, в которые невозможно заложить деформацию при ударе – это делает автомобиль опасным для пешеходов. Дополнительные риски создают острые углы. Кроме этого, у Cybertruck нет «дворников» и отсутствуют и привычные зеркала заднего вида. Их роль играют миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок.

На случай, если Cybertruck провалится на рынке, у Маска уже есть запасной план: инженеры компании разработают и пустят в серию «обычный» пикап. «Если окажется, что никто не хочет странный пикап, мы построим обычный. Никаких проблем. В мире уже есть множество пикапов, которые выглядят одинаково – разница почти не видна. Мы тоже можем сделать очередную ''копию''», – сказал Маск в интервью Automotive News.