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18 янв 2022

Tesla готовит более компактный пикап Cybertruck

Tesla готовит более компактный пикап Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Электрический пикап Tesla Cybertruck получит две версии, которые будут отличаться друг от друга габаритами. Об этом сообщает Insideevs со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Зачем делать две одинаковые машины, но разного размера - неизвестно. Разница в величине также остается неустановленной. Впрочем, наши коллеги сообщают, что условная версия "мини" будет на 20 процентов компактнее исходника. Также есть информация о том, что серийные пикапы будут несколько отличаться от концепта, представленного в 2019 году.

В Tesla никак не подтверждают слухи, но и не опровергают их. Напомним, что в конце прошлого года глава американской компании Илон Маск рассказал, что пикап Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. По словам топ-менеджера, именно такая модификация первой появится в продаже. Причем она же будет и самой дорогой версией машины. Позже её можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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