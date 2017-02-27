Американская компания Tesla анонсировала скорое начало серийного производства третьего электромобиля в своем модельном ряду.

Как указывается в официальном сообщении американского автопроизводителя, сборка электрокаров Tesla Model 3 в тестовом режиме начнется уже в июле текущего года. В стандартном же режиме производство стартует только в сентябре.

Предполагается, что на начальном этапе объемы выпуска будут оставлять до пяти тысяч экземпляров в неделю, однако к 2018 году этот показатель планируется увеличить до десяти тысяч экземпляров в неделю. Как отмечают в компании, первая тестовая партия автомобилей была построена в этом месяце и уже успела пройти часть дорожных испытаний.

Стоит отметить, что в настоящее время компания переоборудует свои предприятия в Неваде и Калифорнии для сборки «бюджетных» электроседанов Model 3. Так, в Неваде уже стартовало производство модулей литий-ионных аккумуляторов совместимого типа.

Напомним, что Tesla Model 3 должна стать самым доступным электрокаром в модельном ряду американского автопроизводителя. По предварительной информации, стартовая стоимость начальной комплектации электрокара составит 35 тысяч долларов. На данный момент компания собрала уже 373 тысячи предзаказов на эту новинку.