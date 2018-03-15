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15 мар 2018

Tesla хочет выпускать по 100 тысяч грузовиков в год

Tesla хочет выпускать по 100 тысяч грузовиков в год
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, кто компания планирует производить по 100 тысяч электрических седельных тягачей в год. На этот объем производства Tesla хочет выйти через четыре года после начала производства Semi.

Прототип электрического седельного тягача Tesla Semi был представлен в ноябре прошлого года. Машина будет выпускаться с 2019 года в двух версиях, с запасом хода 300 миль (482 километра) и 500 миль (805 километров). Стоимость грузовика составляет минимум 150 тысяч долларов. Причем в случае заказа необходимо внести депозит в размере 20 тысяч долларов. К сегодняшнему дню у Tesla боле 1200 заказов на Semi.

Кроме электрической силовой установки Semi отличается наличием системы полностью автономного вождения. На первых грузовиках она будет деактивирована из-за отсутствия законодательных норм, но Tesla обещает включить весь ее функционал сразу как автопилот будет узаконен.

Компания уже успела получить твердые заказы на электрические грузовики от компаний UPS и PepsiCo, одной из ближневосточных компаний и предварительный заказ от голландской логистической компании. Общее число твердых заказов на машину превышает 1500.

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