Tesla крадет воду у Германии

В субботу на окраине Берлина прошли массовые протесты. Более трехсот граждан вышли на улицы, бойкотируя строительство нового завода Tesla

Людей понять можно, так как строительство фабрики поставит под угрозу водоснабжение и дикую природу в этом районе. «Мы здесь, мы ведем себя громко, потому что Тесла ворует нашу воду», — цитирует протестующих Automotive News Europe. Субботняя акция протеста состоялась после того, как Бранденбургская водная ассоциация в четверг предупредила о «серьезных и длительных проблемах с подачей питьевой воды и очисткой сточных вод» для предполагаемого завода.

Интересны и заявления экологов, например Энн Бах, 27-летняя активистка в области охраны окружающей среды, сказала, что планы Теслы, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что потребуется более 300 кубометров воды в час, это истощит сокращающиеся запасы области. «Я не против Теслы. Но речь идет о месте в лесной зоне, которая является охраняемой природной зоной. Это необходимо?»