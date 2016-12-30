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30 дек 2016

Tesla Motors официально выходит на российский рынок

Tesla Motors официально выходит на российский рынок
Автор фото: фликр.ком

Американская компания Tesla Motors планирует в ближайший год открыть свое официальное представительство в России и начать продажи электрокаров.

Об этом журналистам рассказал руководитель организации Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. По его словам, с недавних пор российский авторынок фигурирует в планах Tesla Motors как один из потенциально важных и компания, приблизительно, через год планирует открыть в нашей стране собственное представительство и первый шоу-рум, а также развернуть на территории РФ сеть ЭЗС Supercharger. Как отмечает Еремчук, принципиальное решение уже принято руководством американского автопроизводителя и сейчас рассматриваются варианты его реализации.

Так, если компания решит следовать вышеназванному плану, то официальные продажи первых автомобилей стартуют не раньше 2018 года. Однако есть и другой вариант развития событий. Moscow Tesla Club может получить статус официального импортера электрокаров – в этом случае продажи стартуют значительно раньше.

В любом случае, основная задача, которую предстоит решить американскому автопроизводителю для успешного выхода на российский рынок – это внедрение отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, наличие которой станет обязательным с 1-ого января 2017 года.

Стоит отметить, что Tesla Motors планирует привезти в Россию весь свой модельный ряд в полном составе – седан Model S, кроссовер Model X, а также «доступный» электрокар Model 3.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, АвтоВести, Мотор

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