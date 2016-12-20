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20 дек 2016

Tesla Motors продолжает ужесточать правила пользования своими зарядными станциями

Tesla Motors продолжает ужесточать правила пользования своими зарядными станциями
Автор фото: фликр.ком

Американская компания Tesla Motors планирует ввести систему штрафов за продолжительную стоянку на станциях своей сети ЭЗС Supercharger.

Такое решение было принято руководством компании после рассмотрения многочисленных жалоб своих клиентов о том, что использовать зарядные станции стало тяжелее из-за водителей, которые оставляют подключенными свои электрокары на несколько часов. Т.е., фактически, используют ЭЗС как стоянку.

В Tesla Motors решили исправить эту проблему и сделать свои зарядные станции более доступными, введя простую систему штрафов. Работать она будет следующим образом. На каждом терминале Supercharger теперь будет установлен специальный информационный экран, на который будет выводиться предупреждение пользователям о самом факте наличия таких штрафов. И через пять минут после завершения процесса зарядки аккумуляторов, клиенту будет начисляться штраф в размере 40 центов (приблизительно 25 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) за каждую последующую минуту простоя с подключенным кабелем.

Вся информация о начисленных штрафах будет передаваться на основные серверы компании, а затем они будут взиматься с клиента во время следующего посещения официального сервисного центра.

Напомним, что с 1 января 2017 года Tesla Motors прекратит действие акции, в рамках которой все клиенты компании могли бесплатно пользоваться ЭЗС Supercharger. Ранее опция бесплатного пожизненного использования станций по умолчанию включалась в стоимость электрокаров Tesla (за исключением Model 3), теперь же этой опции не будет вообще. Однако клиенты, которые приобрели автомобили ранее и заплатили за эту опцию, продолжат наслаждаться бесплатной зарядкой.

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При написании новости использовалась информация:
Overclockers, АвтоВести, Мотор

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