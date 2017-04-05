После того, как американский производитель электромобилей объявил об итогах продаж за первый квартал 2017 года, стоимость ее акций на бирже резко подскочила

В результате, рыночная стоимость Tesla составила 48,7 миллиардов долларов, что вывело ее на второе место среди американских автопроизводителей. Находившийся там Ford Motor Co. опустился на третье место.

В первом квартале этого года Tesla Motors реализовала 25 тысяч электромобилей, что на 69% больше чем годом ранее. Это стало новым рекордом продаж компании. В январе-марте этого года было продано 13 450 седанов Tesla Model S и 11 550 кроссоверов Tesla Model X. При этом в компании отмечают, что еще более 4000 электромобилей были произведены в марте, но еще не поставлены клиентам, потому будут учтены в результатах продаж второго квартала.

В этом году Tesla начнет производство электромобиля Model 3, который станет самой доступной моделью в гамме автопроизводителя (стоимость базовой версии составляет 35 тысяч долларов). Компания собрала более 400 тысяч предзаказов на данную модель.