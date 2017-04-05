Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2017

Tesla Motors стала стоить дороже Ford

Tesla Motors стала стоить дороже Ford
Автор фото: фирма-производитель

После того, как американский производитель электромобилей объявил об итогах продаж за первый квартал 2017 года, стоимость ее акций на бирже резко подскочила

В результате, рыночная стоимость Tesla составила 48,7 миллиардов долларов, что вывело ее на второе место среди американских автопроизводителей. Находившийся там Ford Motor Co. опустился на третье место.

В первом квартале этого года Tesla Motors реализовала 25 тысяч электромобилей, что на 69% больше чем годом ранее. Это стало новым рекордом продаж компании. В январе-марте этого года было продано 13 450 седанов Tesla Model S и 11 550 кроссоверов Tesla Model X. При этом в компании отмечают, что еще более 4000 электромобилей были произведены в марте, но еще не поставлены клиентам, потому будут учтены в результатах продаж второго квартала.

В этом году Tesla начнет производство электромобиля Model 3, который станет самой доступной моделью в гамме автопроизводителя (стоимость базовой версии составляет 35 тысяч долларов). Компания собрала более 400 тысяч предзаказов на данную модель.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Tesla

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla

Tesla прекращает производство Model S

21 марта 2017

Tesla привлекает инвестиции

17 марта 2017

Tesla готовится к началу серийного производства своего третьего электрокара

27 февраля 2017

Tesla назвала дату начала серийного производства Model 3

10 февраля 2017

Компания Tesla Motors меняет название

04 февраля 2017

Tesla Motors в прошлом году потеряла треть российских продаж

28 января 2017

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 2017 задать жару Тест драйв
05 апреля 2017

Audi Q5
"Задать жару"
- polaris ranger xp 900 eps high lifter edition и делу время, и потехе час
Мотоциклы
04 апреля 2017


"И делу время, и потехе час"
BMW X5 - bmw x5 xdrive40e 2016 в мечтах о калифорнии
Тест драйв
03 апреля 2017

BMW X5
"В мечтах о Калифорнии (California Dreamin)"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport 2017 мне бы в небо
Тест драйв
31 марта 2017

Land Rover Range Rover Sport
"Мне бы в небо"

Написано новостей:

1 8 5 8 3