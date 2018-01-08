Компания Tesla постепенно расширяет географию продаж своего электрического грузовика Semi. Следом за США, где количество заказов перевалило через отметку в полторы тысячи, компания начала принимать предварительные заказы (то есть не требующие внесения депозита, но и никаких обязательств у сторон нет) в Европе.

Пока дилерские центры принимают предзаказы лишь в Норвегии, Великобритании и Нидерландах: странах, где у Tesla наиболее сильные позиции на рынке Старого Света. Несмотря на то, что самые крупные логистические компании и перевозчики базируются в других странах, первый заказ не заставил себя ждать. Компания Asko разметила предзаказ на 10 электрических седельных тягачей, правда тут же оговорилась, что ей нужно изучить все подробности о машине. Также до сих пор неизвестно потребуется ли какая-либо адаптация Semi для Европы. Впрочем, грузовик не является капотным, так что в главное требование (ограничение по длине автопоезда) Semi вписаться должна.

Производство Tesla Semi должно начаться в 2019 году, но мы прекрасно знаем о том, что компания еще ни разу не запустила в производство новую модель вовремя. Мощность электрической силовой установки пока не раскрыта, глава компании Илон Маск заявил, что разгон до «сотни» с загруженным полуприцепом займет всего 20 секунд, а отдельно тягач до 96 км/ч разгоняется всего за 5 секунд. Запас хода автопоезда составит 800 километров. Да это почти в два раза меньше, чем у аналога с современным дизелем, но не забывайте, что сегодня дальнобойщикам положен обязательный отдых, так что за его время (а это не менее 4 часов) батареи успеют подзарядиться.