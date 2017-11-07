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7 ноя 2017

Tesla назвала новую дату премьеры своего грузовика

Tesla назвала новую дату премьеры своего грузовика
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla назвала новую дату премьеры своего первого электрического седельного тягача. Машину на этот раз обещают представить 16 ноября. Напомним, что до этого тягач планировалось показать в сентябре, затем дата была перенесена на 26 октября. Впрочем, всегда, когда речь идет о чем-то от Tesla стоит быть готовым к срыву сроков и переносу дат любых событий.

Никаких технических подробностей о проекте в компании как и в прошлый раз сообщить не соизволили. Ранее один из потенциальных клиентов компании, которому уже показали тягач на закрытой презентации, рассказал, что запас хода у тягача составит порядка 500 километров, а это в три раза меньше, нежели у тягача с привычным современным турбодизелем.

Глава Tesla Илон Маск заявлял, что тягач любого конкурента с привычным ДВС по тяговым характеристикам и динамике. Впрочем, с учетом того, что у электромотора максимальный крутящий момент доступен с самого старта.

Судя по шпионским снимкам тягач Tesla будет бескапотником и коротким спальным отсеком, что также не должно сильно понравиться американским дальнобойщикам.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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