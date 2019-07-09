Tesla не планирует обновлять Model S и X привычным способом

Говоря простым языком, компания не будет проводить обычные рестайлинги. Вместо этого обе модели ждёт серия мелких обновлений и доработок

Напомним, что Tesla Model S выпускается с 2012 года, а в 2016 лифтбек пережил классический рестайлинг – поменялся передний бампер, ксеноновые фары уступили место светодиодным, а салоне улучшилось качество материалов. Tesla Model X, появившийся в 2015 году, внешне пока не менялся вовсе.

Скорее всего, ждать изменений во внешности не придется вовсе, ибо сам Маск так сказал. Теперь автомобилей будут ожидать лишь технические «инъекции». В качестве примера Маск привёл весеннее обновление, когда на полноприводные Model S и Model X стали устанавливать более эффективный электромотор, который используется на задней оси седана Model 3. При этом обе модели не получили никаких других доработок.