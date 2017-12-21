Компания Tesla продолжает удивлять. Показанный в конце октября концепт электрического грузовика Semi, конечно же, вызвал «вау-эффект», но многие всерьез его не восприняли. А некоторые эксперты даже заявили, что презентацией компания просто хочет отвлечь внимания от существующих проблем.

Однако крупные заказчики, похоже, в Tesla верят. Сначала PepsiCo разместила заказ на 100 электрических тягачей, а затем и крупнейший в США оператор экспресс-доставки, компания UPS, объявила, что заказывает 125 грузовиков Semi. С учетом остальных заказов их число превысило 1500 единиц.

Таким образом всего двумя заказами Tesla уже фактически обеспечила себе портфель заказов на первый год производства Semi. Напомним, что его должны начать собирать в 2019 году.

Мощность электрической силовой установки пока не раскрыта, глава компании Илон Маск заявил, что разгон до «сотни» с загруженным полуприцепом займет всего 20 секунд, а отдельно тягач до 96 км/ч разгоняется всего за 5 секунд. Запас хода автопоезда составит 800 километров. Да это почти в два раза меньше, чем у аналога с современным дизелем, но не забывайте, что сегодня дальнобойщикам положен обязательный отдых, так что за его время (а это не менее 4 часов) батареи успеют подзарядиться.

Поклонники классических американских тягачей будут разочарованы: Semi это бескапотный тягач, да еще и с очень продуманной аэродинамикой (коэффициент Cx равен 0,36, что меньше чем, например, у Bugatti Chiron). «Обычные фуры имеют облик амбара, наш грузовик — выглядит как пуля», — заявил на презентации Маск. Водительское место расположено по центру кабины с большой площадью остекления (стекла, кстати, по заявлениям Маска выдерживают ядерный взрыв). Перед водителем руль, приборной панели нет: слева и справа от рулевой колонки расположены два больших «планшетника».

Но самое важное: Tesla Semi оснащена полноценной системой автопилотирования и Маск даже ведет переговоры с руководством Невады о том, чтобы выпустить несколько прототипов без водителей на тестовые маршруты. Если такие грузовики заполонят мир, то профессия дальнобойщика окончательно исчезнет.