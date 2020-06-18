Tesla попросила дизайнеров создать электрокар в «китайском стиле»

Американская компания разработает принципиально новый электромобиль, который будут продавать как в Китае, так и на других рынках

Tesla Motors официально обратилась к автомобильным дизайнерам с просьбой придумать концепцию внешности нового электрокара в «китайском стиле». Предложение разместили в соцсети WeChat.

«Еще в январе Илон Маск во время открытия дизайн-центра в Китае намекал на новый электрокар для глобального рынка. Теперь Tesla официально обращается к дизайнерам, в том числе к непрофессионалам, с предложением создать автомобиль в китайском стиле. Tesla расширяет зону своего влияния на крупнейшем автомобильном рынке», — отмечено в сообщении.

В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск говорил о принципиально новом электрокаре, который должен быть создан в новой дизайн-студии в КНР. При этом он заявил, что модель будет предназначена не только для Китая, но и для других регионов. Он также намекнул, что хотел бы видеть «что-то очень впечатляющее и даже немного радикальное, вроде пикапа Cybertruck».

На данный момент сложно предположить, когда именно появится принципиально новая модель Tesla, так как для нее пока даже не утвердили концепцию дизайна.