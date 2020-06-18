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18 июн 2020

Tesla попросила дизайнеров создать электрокар в «китайском стиле»

Tesla попросила дизайнеров создать электрокар в «китайском стиле»

Американская компания разработает принципиально новый электромобиль, который будут продавать как в Китае, так и на других рынках

Tesla Motors официально обратилась к автомобильным дизайнерам с просьбой придумать концепцию внешности нового электрокара в «китайском стиле». Предложение разместили в соцсети WeChat.

«Еще в январе Илон Маск во время открытия дизайн-центра в Китае намекал на новый электрокар для глобального рынка. Теперь Tesla официально обращается к дизайнерам, в том числе к непрофессионалам, с предложением создать автомобиль в китайском стиле. Tesla расширяет зону своего влияния на крупнейшем автомобильном рынке», — отмечено в сообщении.

В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск говорил о принципиально новом электрокаре, который должен быть создан в новой дизайн-студии в КНР. При этом он заявил, что модель будет предназначена не только для Китая, но и для других регионов. Он также намекнул, что хотел бы видеть «что-то очень впечатляющее и даже немного радикальное, вроде пикапа Cybertruck».

На данный момент сложно предположить, когда именно появится принципиально новая модель Tesla, так как для нее пока даже не утвердили концепцию дизайна.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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