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28 ноя 2019

Tesla предложила заменить дворники лазерами

Tesla предложила заменить дворники лазерами

Компания Tesla получила патент на систему лазерной очистки стекол, которая сможет заменить привычные дворники. Также она сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры

Технология получила название «импульсная лазерная очистка». По задумке производителя, она сможет самостоятельно распознавать загрязнения и моментально устранять их без какого-либо участия человека. Патент был подан маркой еще в начале этого года, но лишь сейчас появился в открытом доступе.

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне могут заменить обычные дворники, очищая поверхности без использования химикатов. Однако как они поведут себя в дождь или снег, пока непонятно. Эксперты отмечают, что лазеры направлены в сторону водителя, а яркие пучки могут серьезно мешать во время вождения.

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