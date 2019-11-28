Tesla предложила заменить дворники лазерами

Компания Tesla получила патент на систему лазерной очистки стекол, которая сможет заменить привычные дворники. Также она сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры

Технология получила название «импульсная лазерная очистка». По задумке производителя, она сможет самостоятельно распознавать загрязнения и моментально устранять их без какого-либо участия человека. Патент был подан маркой еще в начале этого года, но лишь сейчас появился в открытом доступе.

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне могут заменить обычные дворники, очищая поверхности без использования химикатов. Однако как они поведут себя в дождь или снег, пока непонятно. Эксперты отмечают, что лазеры направлены в сторону водителя, а яркие пучки могут серьезно мешать во время вождения.