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20 ноя 2017

Tesla представила свой грузовик

Tesla представила свой грузовик
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla — лидер автомобильной отрасли по переносам презентаций новых моделей, изменениям сроков вывода новых моделей на рынок и срывов производственных планов. Но чего у нее не отнять, так это того, что Tesla — пионер отрасли в сегменте электротранспорта.

С Model S компания сумела доказать, что электромобиль может быть премиальным и очень быстрым, с Model 3, что может быть комфортным, с большим запасом хода и не дорогим, настала пора и сегмента коммерческой техники.

Презентацию первого грузовика компании, электрического седельного тягача Semi несколько раз сдвигали, но премьеры стоило ждать ибо заявленные характеристики превзошли все ожидания. Несмотря на то, что мощность электрической силовой установки пока не раскрыта, глава компании Илон Маск заявил, что разгон до «сотни» с загруженным полуприцепом займет всего 20 секунд, а отдельно тягач до 96 км/ч разгоняется всего за 5 секунд. Запас хода автопоезда составит 800 километров. Да это почти в два раза меньше, чем у аналога с современным дизелем, но не забывайте, что сегодня дальнобойщикам положен обязательный отдых, так что за его время (а это не менее 4 часов) батареи успеют подзарядиться.

Поклонники классических американских тягачей будут разочарованы: Semi это бескапотный тягач, да еще и с очень продуманной аэродинамикой (коэффициент Cx равен 0,36, что меньше чем, например, у Bugatti Chiron). «Обычные фуры имеют облик амбара, наш грузовик — выглядит как пуля», — заявил на презентации Маск. Водительское место расположено по центру кабины с большой площадью остекления (стекла, кстати, по заявлениям Маска выдерживают ядерный взрыв). Перед водителем руль, приборной панели нет: слева и справа от рулевой колонки расположены два больших «планшетника».

Но самое важное: Tesla Semi оснащена полноценной системой автопилотирования и Маск даже ведет переговоры с руководством Невады о том, чтобы выпустить несколько прототипов без водителей на тестовые маршруты. Если такие грузовики заполонят мир, то профессия дальнобойщика окончательно исчезнет.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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