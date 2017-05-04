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4 май 2017

Tesla представит новый кроссовер в 2019 году

Tesla представит новый кроссовер в 2019 году
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал о новой модели компании, компактном кроссовере Model Y, который будет представлен в 2019 году, а его производство начнется в 2020 году

Tesla Model Y будет построена на абсолютно новой платформе, которая не будет иметь ничего общего с теми, на которых базируются Tesla Model S, Model 3 и Model X. Маск отказался вдаваться в подробности, но по некоторым данным речь идет о первой модульной платорфме Tesla, которая будет использоваться для всего модельного ряда компании.

Компактный кроссовер будет иметь задние подъемные двери «крыло сокола», с такой же конструкцией как у «старшего брата» Model X. Tesla Model Y станет первой моделью компании, на которой будут применены новые батареи вместо нынешних 12-вольтных. По словам Илона Маска это позволит значительно снизить количество проводки в машине и упростит процесс сборки электромобилей. Также это позволит задействовать больше роботов в процессе сборки автомобилей. Естественно, новый кроссовер получит полноценную систему автономного вождения.

Новые модели, такие как Model 3 и Model Y, должны помочь достигнуть поставленной Илоном Маском цели перед Tesla — увеличить к 2020 году объем производства до одного миллиона электромобилей в год. 

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При написании новости использовалась информация:
The Verge

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