Глава компании Tesla Илон Маск рассказал о новой модели компании, компактном кроссовере Model Y, который будет представлен в 2019 году, а его производство начнется в 2020 году

Tesla Model Y будет построена на абсолютно новой платформе, которая не будет иметь ничего общего с теми, на которых базируются Tesla Model S, Model 3 и Model X. Маск отказался вдаваться в подробности, но по некоторым данным речь идет о первой модульной платорфме Tesla, которая будет использоваться для всего модельного ряда компании.

Компактный кроссовер будет иметь задние подъемные двери «крыло сокола», с такой же конструкцией как у «старшего брата» Model X. Tesla Model Y станет первой моделью компании, на которой будут применены новые батареи вместо нынешних 12-вольтных. По словам Илона Маска это позволит значительно снизить количество проводки в машине и упростит процесс сборки электромобилей. Также это позволит задействовать больше роботов в процессе сборки автомобилей. Естественно, новый кроссовер получит полноценную систему автономного вождения.

Новые модели, такие как Model 3 и Model Y, должны помочь достигнуть поставленной Илоном Маском цели перед Tesla — увеличить к 2020 году объем производства до одного миллиона электромобилей в год.