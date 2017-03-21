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21 мар 2017

Tesla прекращает производство Model S

Tesla прекращает производство Model S
Автор фото: фирма-производитель

Пока речь идет лишь о базовых версиях, прием заявок на которые продлится вплоть до 16 апреля

По словам представителей компании, причиной снятия Tesla Model S с производства является низкий спрос. К тому же компания уже вплотную приблизилась к началу выпуска доступного электрокара Model 3, прием заказов на который уже стартовал, а первые автомобили должны попасть к заказчикам уже нынешним летом.

Новая, бюджетная новинка, получит кузов, изготовленный из обычной стали, а запас хода Model 3, по заявлению компании, должен составить 340 километров. В будущем производитель электрокаров обещает и «заряженную» версию с увеличенной до 80 кВтч емкостью батареи, которой должно хватить для преодоления 480 километров на одном заряде.

По словам представителей Tesla, несмотря на низкую стоимость, новая модель сможет разгоняться до первой сотни менее, чем за шесть секунд, хотя другие подробности пока держатся в тайне. А вот цена, напротив, известна – по словам основателя компании Илона Маска, новинку будут продавать по цене в 35 000 долларов, а с учетом государственных льгот и субсидий, стоимость автомобиля может оказаться еще ниже.

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При написании новости использовалась информация:
InsideEVs

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