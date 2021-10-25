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25 окт 2021

Tesla преждевременно завершила разработку автопилота

Tesla преждевременно завершила разработку автопилота

Компания Tesla была вынуждена прекратить испытания продвинутой версии автопилота. Комплекс выдал целую россыпь программных ошибок и багов, так что компании придется потратить очень много времени на приведение ситуации в порядок

Напомним, что Tesla в свое время выступила с очень громким заявлением относительно комплекса автопилота - он сможет претендовать на полный третий уровень автономности (когда машина способна передвигаться по маршруту самостоятельно с учетом всех правил дорожного движения и ситуаций дорожной обстановки). Вспоминаются даже слова Маска о том, что машина сможет довести вас от дома до работы без каких-либо проблем.

Что касается испытаний и багов, то исследования системы стартовали в эту пятницу.  Причем в них принимают участие обычные владельцы электрокаров. К сожалению, нет никакой информации относительно возникших багов, но инсайдеры заявляют, о проблемах с радаром и датчиками определения местоположения – автомобили сбиваются с нужной траектории и начинают двигаться по неоптимальным маршрутам, которые занимают больше времени либо отличаются наличием серьезных заторов на дорогах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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