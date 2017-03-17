Бюджетный автомобиль Tesla Model 3 на подходе, но для запуска его производства американскому производителю электрокаров необходимы дополнительные инвестиции

Аналитики предсказывали, что для запуска производства новинки компании потребуется до 2,5 миллиардов, особенно на фоне заявлений основателя Tesla Илона Маска о том, что амбициозные планы компании могут поставить ее финансы на грань истощения.

В реальности же Tesla разместила дополнительную эмиссию акций на 250 миллионов и объявила о размещении долговых обязательств на 750 миллионов долларов. На фоне столь большого отличия реального положения дел от прогнозов аналитиков, за один день акции компании выросли на 2,3%. Напомним, за последнее десятилетие Tesla уже привлекла в общей сложности 9 миллиардов долларов от различных инвесторов. Вдобавок, с декабря прошлого года рыночная стоимость компании выросла на 55% и достигла 47 миллиардов.

Отметим, что планы у компании амбициозные: несмотря на то, что сегодня она выпускает менее 100 000 автомобилей в год, в следующем году Tesla планирует выпуск порядка 500 000, а к 2020 году до 1 миллиона автомобилей в год. Помимо этого, Маск заявил о планах и на другие виды транспорта: пикап и автобус.