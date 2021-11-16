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16 ноя 2021

Tesla разочаровывает водителей своим программным обеспечением

Tesla разочаровывает водителей своим программным обеспечением
Автор фото: фирма-производитель

Как только компания Tesla выпускает очередное обновление ПО для своих электромобилей, то у владельцев начинаются проблемы, то машины начинают заряжаться медленнее, то у водительских ассистентов появляются баги. А бывает так, что и машина начинает резко тормозить сама

Собственно, эта проблема была замечена после последнего обновления. Автомобилисты стали замечать, что фирменный автопилот, а по совместительству водительский ассистент,  стал ложно срабатывать, активируя систему экстренного торможения.  Сбой выглядит так – вы двигаетесь в обычном режиме, вдруг автомобиль резко тормозит, сообщая, что датчики зафиксировали препятствие. Вся соль заключается в том, что никакого препятствия нет!

Автовладельцы Tesla замечают, что автомобиль может, как и немного замедляться, так и останавливаться полностью. По вине данного глюка уже произошло несколько аварий, так что ситуацией заинтересовались регулирующие органы. Представители Tesla от комментариев отказываются.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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