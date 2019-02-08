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8 фев 2019

Tesla Roadster - год в космосе

Tesla Roadster - год в космосе

Да, ровно год прошел с того момента, как ракета-носитель Falcon Heavy вывел в космос легендарный автомобиль Tesla Roadster. Сейчас автомобиль удалился от Земли на 364,5 миллиона километров

Интересно, что первоначальная цель запуска автомобиля так и не была достигнута. Дело в том, что родстер предполагалось доставить на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, которая позволяет наиболее эффективно добраться до Марса. Но из-за того, что вторая ступень ракеты разогнала машину слишком сильно, выйти на орбиту не удалось. Автомобиль направился к поясу астероидов — месту скопления множества космических объектов, которое находится между орбитами Марса и Юпитера.

Кстати на данный момент автомобиль удаляется от земли со скоростью 7900 километров в час. Между тем, агентство NASA внесло Tesla Roadster в список космических объектов. А командование военно-космических сил ВВС США признало электрокар спутником и внесло его в соответствующий каталог.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Vercity

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