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13 дек 2017

Tesla собрала более тысячи заказов на свой электрический грузовик

Tesla собрала более тысячи заказов на свой электрический грузовик
Автор фото: фирма-производитель

Когда компания Tesla представила свой очередной революционный продукт, электрический седельный тягач Semi, большинство довольно скептически отнеслось к нему. У машины небольшой, по сравнению с традиционными грузовиками, запас хода, высокая цена, да и инфраструктуры для «гиперзарядки» таких машин пока нет. В Tesla же рапортуют об успехах.

Эта история повторяется с каждой новой моделью американского производителя электромобилей. Несмотря на то, что Semi существует лишь в виде единственного прототипа, компания собрала на него более тысячи предзаказов. При этом информация поступила даже не от самой Tesla: компания Elemental Landscapes разметила в соцсетях пост, в котором сообщила о том, что заказала тягач под номером 1230. Только затем последовали официальные комментарии от Tesla. И это при том, что производство Semi начнется лишь в 2019 году.

Мощность электрической силовой установки тягача пока не раскрыта, глава компании Илон Маск заявил, что разгон до «сотни» с загруженным полуприцепом займет всего 20 секунд, а отдельно тягач до 96 км/ч разгоняется всего за 5 секунд. Запас хода автопоезда составит 800 километров. Да это почти в два раза меньше, чем у аналога с современным дизелем, но не забывайте, что сегодня дальнобойщикам положен обязательный отдых, так что за его время (а это не менее 4 часов) батареи успеют подзарядиться.

Грузовик будет выпускаться в двух вариантах: базовом с запасом хода около 500 километров и более дорогом с запасом хода более 800 километров. Стоимость машин составляет 150 и 180 тысяч долларов соответственно.

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При написании новости использовалась информация:
Tesla

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