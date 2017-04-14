Глава компании Tesla Inc. Илон Маск подтвердил информацию о создании электрического седельного тягача

Сделал он это традиционным для себя способом, разместив запись о том, что грузовик будет представлен в сентябре этого года у себя в твиттере.

Подробности о проекте держатся в строгом секрете, но Маск говорит, что команда проделала фантастическую работу, а новинка существенно снизит стоимость грузоперевозок и сделает их безопаснее. Последнее заявление, по всей видимости, означает, что тягач будет оснащен системами автономного вождения.

Кроме того, Илон Маск заявил, что в ближайшие 18-24 месяца (то есть через полтора-два года) Tesla представит и электрический пикап.

Tesla не станет первым производителем, который работает над электрическими вариантами седельных тягачей. BMW уже использует автопоезд, построенный голландской компанией Terberg для доставки запчастей с централизованного склада на свой завод в Мюнхене. Также о разработке электрического магистральника заявлял стартап Nicola Motors, но в итоге там решили оснастить будущую модель водородными топливными ячейками.