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9 янв 2023

Tesla вернула на свои автомобили круглый руль

Tesla вернула на свои автомобили круглый руль

Электрокары Tesla постоянно выделяются на фоне других электромобилей – дизайном и необычными стилистическими решениями, одним из которых стал штурвал вместо рулевого колеса

Да, садясь в водительское кресло, вы замечали перед собой не обычную «баранку», а настоящий штурвал с двумя ручками, который куда логичнее смотрелся бы в кокпите самолета, а не автомобиля. Забавно, но маркетологи Tesla активно «форсили» преимущества штурвала, дескать, тут и кнопки удобнее расположены, да и обзорность в машине со штурвалом лучше!

На деле же сразу вскрылись серьезные минусы. Пользователи сходились в мысли, что с таким управлением очень неудобно поворачивать на большие углы, так как штурвал сложно перехватывать. Про скоростное маневрирование с таким органом управления и вовсе пришлось забыть. Впрочем, руководство Tesla, наконец-то, прислушалось и добавило руль в конфигуратор при выборе машины для покупки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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