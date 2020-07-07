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7 июл 2020

Tesla высмеяла завистников, выпустив фирменные женские шорты

Tesla высмеяла завистников, выпустив фирменные женские шорты
Автор фото: фирма-производитель

На официальном сайте американского автопроизводителя Tesla появилась весьма забавная новинка: доступные для покупки... женские шорты

На спортивных женских шортах красного цвета вышита надпись «S3XY» — с одной стороны это зашифрованное название моделей компании Model S, Model 3, Model X и Model Y, с другой — отсылка к понятному всем слову «sexy». В описании товара сказано, что шорты изготовлены из атласной ткани и выпущены ограниченным тиражом.

А зачем вообще автопроизводителю шорты. Сиё есть настоящий стеб. Дело в том, что в начале июля Илон Маск заявлял о намерениях производить шортики, если капитализация его компании превысит 200 миллиардов долларов. Так и случилось. Кстати, по-английски слово shorts означает и шорты, и держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение: они берут в долг у брокеров акции и продают их в надежде купить по более низкой цене и, таким образом, получить прибыль на падении стоимости компании.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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