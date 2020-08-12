Tesla займется разработкой дизайна космических кораблей

Компания Tesla Motors в будущем может заняться разработкой дизайна космических кораблей. Это следует из новой вакансии на роль старшего автомобильного дизайнера

Несколько месяцев назад глава Tesla Илон Маск, который также является исполнительным директором производителя космической техники SpaceX, заявлял собирается добиться более тесной кооперации между персоналом двух фирм. Поэтому в перспективе одной из задач дизайнерского отдела Tesla может стать создание внешности ракеты.

На данный момент SpaceX работает над проектом пилотируемых кораблей следующего поколения под названием Starship. В частности программа предусматривает создание сверхтяжелой ракеты-носителя для запуска на околоземную орбиту и специального «танкера», который будет служить в качестве дозаправщика для отправки кораблей в дальний космос.