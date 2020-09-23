Tesla займется выпуском народного автомобиля

Американская компания, по заявлениям Илона Маска, собирается выпустить недорогой, но качественный электромобиль для всех. Сообщается, что его стоимость будет находиться на отметке в 25 тысяч долларов

Интересно, что именно на данном автомобиле будет опробована новая технология производства батарей. Цель — сделать батареи более простыми в производстве и одновременно значительно повысить их эффективность относительно нынешнего образца. Ожидается, что мощность увеличится в шесть раз, емкость — в пять раз, запас хода электромобиля — на 16%.

Любопытно, что сам Маск заявил о создании бюджетного электромобиля, как о своей детской и сокровенной мечте. Вопрос к тебе Илон, а чего ты раньше этим занимался? Судить гения не будем, возможно, навыков нужных не было. Кстати, новинка получит систему автопилота четвертого уровня (полная автономия), так что с технологичностью у машины будет явно все в порядке.