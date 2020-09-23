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23 сен 2020

Tesla займется выпуском народного автомобиля

Tesla займется выпуском народного автомобиля

Американская компания, по заявлениям Илона Маска, собирается выпустить недорогой, но качественный электромобиль для всех. Сообщается, что его стоимость будет находиться на отметке в 25 тысяч долларов

Интересно, что именно на данном автомобиле будет опробована новая технология производства батарей. Цель — сделать батареи более простыми в производстве и одновременно значительно повысить их эффективность относительно нынешнего образца. Ожидается, что мощность увеличится в шесть раз, емкость — в пять раз, запас хода электромобиля — на 16%.

Любопытно, что сам Маск заявил о создании бюджетного электромобиля, как о своей детской и сокровенной мечте. Вопрос к тебе Илон, а чего ты раньше этим занимался?  Судить гения не будем, возможно, навыков нужных не было. Кстати, новинка получит систему автопилота четвертого уровня (полная автономия), так что с технологичностью у машины будет явно все в порядке.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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