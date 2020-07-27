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27 июл 2020

Tesla заново разрабатывает автомобильные металлы

Tesla заново разрабатывает автомобильные металлы

Tesla собирается использовать новый материал при производстве своего электрического пикапа Cybertruck, причем компания намерена опираться на опыт, накопленный при создании космических кораблей

Как сообщил Илон Маск, новым материалом станет некий сплав 304L, но магнат так и не уточнил, ляжет ли он в основу пикапа Cybertruck или же корабля SpaceX.

Стоит отметить, что сплав 304L весьма универсален и тоже представляет собой холоднопрокатную нержавейку. Его применяют при изготовлении посуды и кухонного оборудования, кроме того, он хорошо формуется и сваривается. Очевидно, что глава Tesla хочет найти такой материал, который можно относительно просто и недорого использовать в серийном производстве, при этом он будет обладать позитивными потребительскими качествами (не ржаветь и выдерживать высокие нагрузки).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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