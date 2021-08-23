В Tesla готовы поделиться своими разработками с миром

Глава компании, Илон Маск, в своем интервью британскому журналу Autocar заявил, что не против лицензировать наработки фирмы в области автопилотов, дабы ими могли воспользоваться другие автомобильные компании

Маск считает, что разработка беспилотных технологий ведется семимильными темпами, правда, не все автопроизводители могут направлять большие финансовые потоки на это дело, а покупка лицензионных технологий может стать существенной экономией их бюджетов.

К слову, глава корпорации заявил, что в течение десяти лет система автономного управления достигнет такого уровня развития, что сможет обеспечивать уровень безопасности в разы выше, чем водитель-человек.