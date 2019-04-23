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23 апр 2019

Владельцы Tesla научатся зарабатывать

Владельцы Tesla научатся зарабатывать
Автор фото: фирма-производитель

Илон Маск анонсировал планы по запуску уже со следующего года сервиса роботакси. Подключиться к новой услуге смогут все желающие владельцы электрокаров

Генеральный директор Tesla Илон Маск на специальном мероприятии для инвесторов сообщил, что в 2020 году компания может запустить службу роботакси. Предполагается, что автомобили с полным автономным управлением будут конкурировать с такими сервисами, как Uber и Lyft.

Кроме того, Маск определил будущее роботакси как способ для владельцев Tesla зарабатывать деньги, когда они не используют свои транспортные средства. В частности, программа позволит владельцу электрокара сдавать его в аренду: при этом часть дохода получит компания Tesla, а оставшиеся деньги пойдут владельцу автомобиля. По оценке Маска, подобная опция позволит владельцам электромобилей зарабатывать до $30 тыс. ежегодно. Любопытно, что Маск признал факт того, что его амбициозные планы не всегда выполняются в назначенные сроки. «Единственная критика, и она справедливая, заключается в том, что мы не всегда успеваем вовремя. Я и команда Tesla работаем над этим».

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Технологии и жизнь, Ведомости

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