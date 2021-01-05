Автомобильный портал Motorpage
5 янв 2021

Volkswagen хотел купить Tesla

Volkswagen хотел купить Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Давно это было. Но день тот мог стать знаковым. Если бы Фердинанд Пиех, председтель совета директоров Volkswagen, «прогнул» бы Илона Маска, то компания Tesla потеряла бы самостоятельность еще восемь лет назад.

Итак, читатели Motorpage, садимся в машину времени и отправляемся в 2013 год. Фердинанд Пиех приехал в Калифорнию по своим делам, а точнее для встречи с директором дилерской сети Porsche. Тот дал ему прокатиться на свежеприобретенной Tesla Model S.  Пиех впечатлился, да настолько, что сразу поднял вопрос на совете директоров о покупке Tesla.

Его не смутило, что Volkswagen уже тестировал машины Tesla по поручению директора марки - Мартина Винтеркорна. К слову, тесты провалились и Винтеркорн пытался намекнуть Пиеху на это, но последний, как председатель совета директоров, обладал куда большим весом и авторитетом и попросту забраковал все мнения Винтеркрона. Но почему же сделка не состоялась? А здесь уперся сам Илон Маск. Сумма, которую Volkswagen предлагал ему не озвучивается, но по слухам она превышала стоимость компании Tesla (на тот момент – двадцать миллиардов долларов) вдвое.

При написании новости использовалась информация:
Insideevs

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