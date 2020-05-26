Новая Tesla станет ракетой

Илон Маск пообещал серийной Tesla Roadster ракетный двигатель, который разгонит автомобиль до сотни за две секунды

В интервью журналисту Джею Лено в передаче Jay Leno's Garage главный исполнительный директор Tesla Илон Маск сообщил, что спецверсия Roadster получит аналог ракетного двигателя космического корабля Falcon, благодаря которому динамические характеристики автомобиля будут еще более впечатляющими. Его сопла разместятся за номерным знаком, который по команде водителя станет опускаться, после чего двигатель можно использовать для ускорения. «Как у Джеймса Бонда», — заметил Маск.

Напомним, что ракеты Falcon производит компания SpaceX, принадлежащая Маску.

Тяга будет обеспечиваться путем подачи охлажденного газа из специального бака под давлением 700 бар, и, видимо, Tesla получит нечто производное от двигателя серии Kestrel (двигатель второй ступени ракеты Falcon), он имеет управляемый вектор тяги для контроля тангажа и рыскания. В 2018 году Маск говорил, что Tesla Roadster SpaceX Edition будет двухместной, поскольку космическая силовая установка займет немало места в корпусе родстера.