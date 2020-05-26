Автомобильный портал Motorpage
26 май 2020

Новая Tesla станет ракетой

Новая Tesla станет ракетой
Автор фото: фирма-производитель

Илон Маск пообещал серийной Tesla Roadster ракетный двигатель, который разгонит автомобиль до сотни за две секунды

В интервью журналисту Джею Лено в передаче Jay Leno's Garage главный исполнительный директор Tesla Илон Маск сообщил, что спецверсия Roadster получит аналог ракетного двигателя космического корабля Falcon, благодаря которому динамические характеристики автомобиля будут еще более впечатляющими. Его сопла разместятся за номерным знаком, который по команде водителя станет опускаться, после чего двигатель можно использовать для ускорения. «Как у Джеймса Бонда», — заметил Маск.

Напомним, что ракеты Falcon производит компания SpaceX, принадлежащая Маску.

Тяга будет обеспечиваться путем подачи охлажденного газа из специального бака под давлением 700 бар, и, видимо, Tesla получит нечто производное от двигателя серии Kestrel (двигатель второй ступени ракеты Falcon), он имеет управляемый вектор тяги для контроля тангажа и рыскания. В 2018 году Маск говорил, что Tesla Roadster SpaceX Edition будет двухместной, поскольку космическая силовая установка займет немало места в корпусе родстера.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Roadster

Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

08 мая 2020
Tesla Roadster

Tesla Roadster захватывает Марс

19 августа 2019
Tesla Roadster

Tesla показала самый динамичный автомобиль в мире

20 ноября 2017
Tesla Roadster

Новое поколение Tesla Roadster разгонится до «сотни» за 2 секунды

15 июня 2017

Tesla Motors назначила дату продаж второго поколения Tesla Roadster на 2019 год

11 августа 2015

Tesla обновляет Roadster 3.0

28 апреля 2015

 Новости Tesla Motors Roadster

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 8 8 9