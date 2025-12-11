Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2025

В Китае начались продажи роскошного гибридного седана Voyah Passion L

Автор фото: фирма-производитель

Бренд Voyah, входящий в концерн Dongfeng, вывел на китайский рынок новую гибридную флагманскую модель Passion L. Стоимость модели на родине начинается от 278 тыс. юаней, что соответствует примерно 3 млн рублей

Дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике бренда. Можно заметить безрамочную решетку радиатора, двухуровневую светодиодную оптику и множество хромированных вставок. Завершают образ колесные диски как у Maybach. Длина Passion L достигает 5125 мм, а колесная база – 3010 мм. Внутри установлено два отдельных дисплея «приборки» и мультимедийной системы. Также в оснащение входит проекционный экран, холодильник объемом 6,6 л и продвинутый автопилот Qiankun ADS 4.0.

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность – 650 л.с. Комплектуется гибрид батареей емкостью 63 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 410 км, а в гибридном режиме – 1400 км. Заявляется, что при помощи быстрой зарядки можно «заправиться» с 20% до 80% за 12 мин.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

 Новости Voyah Passion

