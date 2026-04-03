3 апр 2026

Voyah представил крупный кроссовер Taishan X8

Модельный ряд китайской марки Voyah пополнился новым кроссовером под названием Taishan X8. В отличие от флагманского Taishan, новинка получила 5-местный салон и чуть меньшие размеры

Длина модели составляет 5200 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1814 мм, а колесная база – 3090 мм. Для сравнения, габариты флагманского Taishan: 5230х2025х1817 мм, при колесной базе – 3120 мм. В плане дизайна X8 отличается иной решеткой радиатора в цвет кузова и бамперами с черными вставками. Светодиодная оптика и другие детали остались прежними.

Taishan X8 предложат с гибридной или электрической силовой установкой. Гибридная версия оснащается батареей емкостью 65 кВтч и способна проехать до 310 км на электротяге. Полностью электрическая модификация получит аккумулятор емкостью до 120 кВтч. Запас хода не сообщается, но можно предположить, что он составит примерно 800 км. Информации о самих силовых установках также пока нет.

