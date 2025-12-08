Voyah готовит новый 657-сильный подзаряжаемый гибрид Taishan 8

В открытой базе китайского Минпрома появились изображения и технические характеристики нового кроссовера Voyah Taishan 8. Напомним, что в России безномерная модель Taishan была презентована в прошлом месяце

“Восьмерка” получила два электродвигателя, которые работают в паре с 1,5-литровым мотором на 148 л.с. Суммарная мощность силовой установки – 646 или 657 л.с. в зависимости от версии. Для базовой модификации предусмотрен аккумулятор LFP от Xinwangda. Топовая версия оснащается батареей типа NCM производства CATL и FAW. Емкость аккумуляторов и запас хода пока не сообщаются.

По габаритам Taishan 8 практически полностью соответствует шестимесячному флагману Taishan. Длина кузова составляет 5,2 метра, а колесная база – 3,09 метра. В плане дизайна “восьмерка” выделяется только решеткой радиатора в цвет кузова (у Taishan она хромированная). Предполагается, что по оснащению номерная версия ничем не будет отличаться от флагманской. К тому же, цена может стать заметно ниже.