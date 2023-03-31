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31 мар 2023

В Россию приехал Voyah Free с увеличенным запасом хода

В Россию приехал Voyah Free с увеличенным запасом хода
Автор фото: фирма-производитель

Официальные дилеры VOYAH в России начали прием заказов на новую версию премиального электрокроссовера с увеличенным запасом хода VOYAH FREE EVR Long Range

В движение VOYAH FREE EVR Long Range приводится двумя электродвигателями с пиковой мощностью 489 л.с., крутящим моментом в 720 Нм, обеспечивая автомобилю хорошую динамику – разгон до 100 км/ч достигается за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Версия Long Range отличается от обычного исполнения увеличенной емкостью батареи в 39 кВт ч. Бензиновая генераторная установка, расположенная под капотом, мощностью 80 кВт (108 л.с.), не связана с ведущими колесами, а работает только для подзарядки аккумулятора. Суммарный запас хода VOYAH FREE EVR Long Range составит 800 км автономного пробега по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
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