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19 июн 2024

Новый электрический Voyah Zhiyin будут собирать на заводе Nissan в Китае

Новый электрический Voyah Zhiyin будут собирать на заводе Nissan в Китае
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dongfeng будет выпускать новый электрический кроссовер Voyah Zhiyin на совместном предприятии с японской маркой Nissan. Данная модель станет самой доступной в линейке марки Voyah. Предполагаемая начальная стоимость - 200 000 юаней (примерно 2 360 000 рублей)

Большую часть информации о предстоящей новинке раскрыл китайский Минпромторг в прошлом месяце. Известно, что модель по габаритам сопоставима с Tesla Model Y: 4725/1900/1636 мм., при колесной базе в 2900 мм. Вся электроника разработана совместно с Huawei. Автомобиль получит систему интеллектуального автопилота Huawei Qiankun, работающую на базе HarmonyOS.

Voyah Zhiyin будет предложен в трех модификациях. Стандартная версия оснащена одним электромотором мощностью 292 л.с. В более дорогой комплектации устанавливается электродвигатель на 313 л.с. Самая дорогая полноприводная версия оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 530 л.с. По некоторым данным в интернете, одномоторный Zhiyin может получит батарею емкостью 109 кВт*ч. Запас хода может достигать 900 км по циклу CLTC. 

При написании новости использовалась информация:
ithome

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